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Минздрав Украины: в Виннице вспыхнула эпидемия гепатита А неизвестного происхождения

0:41
Мир

В Виннице на Правобережной Украине планомерно растёт количество заболевших вирусным гепатитом А, сообщили в Минздраве Незалежной. Согласно информации, очаг заражения пока не выявлен.

Минздрав Украины: в Виннице вспыхнула эпидемия гепатита А неизвестного происхождения
Фото: http://hayastannews.com/

В больнице находится 141 пациент.

"Количество пострадавших от вирусного гепатита А увеличивается. По состоянию на вечер 27 октября, в больнице находится 141 пациент. Их состояние средней тяжести", — говорится в сообщении.

Специалисты украинских ведомств взяли пробы воды и окружающей среды которая потенциально может быть носителем вируса, однако очаг пока не определили.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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