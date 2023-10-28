В Виннице на Правобережной Украине планомерно растёт количество заболевших вирусным гепатитом А, сообщили в Минздраве Незалежной. Согласно информации, очаг заражения пока не выявлен.
В больнице находится 141 пациент.
"Количество пострадавших от вирусного гепатита А увеличивается. По состоянию на вечер 27 октября, в больнице находится 141 пациент. Их состояние средней тяжести", — говорится в сообщении.
Специалисты украинских ведомств взяли пробы воды и окружающей среды которая потенциально может быть носителем вируса, однако очаг пока не определили.
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