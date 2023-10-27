Борис Джонсон станет телеведущим. Ему поставили задачу демонстрировать мощь Британии во всём мире

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Бывший британский премьер Борис Джонсон заявил, что в следующем году станет телеведущим и обозревателем авторской политической программы на телеканале GB News.

Фото: Openverse by @Doug88888 is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

"Я рад сообщить, что скоро присоединюсь к вам на GB News. Я представлю этот замечательный новый телеканал. Мои взгляды без прикрас на всё: … как мы столкнулись со всеми этими трудностями до огромных возможностей, которые лежат перед нами", — цитирует Джонсона РИА "Новости".

В свою очередь, руководство телеканала отметил, что бывший премьер-министр создаст и представит передачу, "демонстрирующую мощь Британии во всём мире".

Борису Джонсону отводится ключевая роль в освещении каналом как всеобщих выборов в Великобритании, так и выборов в США в следующем году.

Ранее Джонсон уже работал в прессе, у него были колонки в изданиях Daily Mail и Telegraph. При этом он был обязан уведомлять об этом Консультативный комитет по деловым назначениям — как бывший премьер-министр, а до того министр иностранных дел. Однако Джонсон этого не делал.

Высказывались также предположения, что он намерен вернуться к активной политической деятельности. Но пока неясно, какие у него здесь перспективы.