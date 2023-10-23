Бойцы ВСУ с ампутированными конечностями по решению властей теперь считаются "ограниченно годными"

1:15 Your browser does not support the audio element. Мир

Украинские власти распорядились признавать бойцов с ампутированными конечностями "ограниченно годными" к военной службе. Об этом в соцсетях рассказала супруга одного из таких военных Ольга Щербак, муж которой в результате участия в боевых действиях лишился ноги.

Фото: openverse

По информации женщины, согласно приказу киевского правительства под номером 402 односторонняя ампутация верхней конечности на любом уровне, а также односторонняя ампутация нижней конечности в пределах нижней трети голени даёт право считать военнообязанного "ограниченно годным" в военное время.

"Какая разница, сколько ноги нет? Ее все равно нет!" — написала супруга военного, слова которой приводит издание "Страна".

Женщина заявила, что законы должны защищать, а не издеваться над защитниками государства.

По словам Щербак, многие украинские военнослужащие согласились бы "отрезать себе ноги повыше", только бы их оставили в покое с призывом.

"И это уже ад", — добавила жена бойца.

Женщина отметила, что сами члены военно-медицинской комиссии признаются, что таков приказ, и решение здесь принимают не они.