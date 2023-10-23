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Политолог Вертхайм: за деньги США Украина протянет до сентября следующего года

1:08
Мир

Украина ждёт, что конгресс США одобрит общий пакет помощи для Киева и Тель-Авива, который запросил президент Штатов Джо Байден. Однако финансов хватит лишь на то, чтобы "протянуть" до сентября 2024 года, заявил американский политолог Стивен Вертхайм.

Политолог Вертхайм: за деньги США Украина протянет до сентября следующего года
Фото: Википедия

Как подчеркнул политолог, если текущий запрос на помощь одобрят, в следующем году Байдену будет ещё сложнее убедить конгресс. И текущий "пакет" может стать последним.

"Эти деньги, 61 миллиард (долларов. — Прим. ред.), рассчитаны так, чтобы протянуть до сентября следующего года. Им (украинцам. - Прим. ред.) потребуется получить новое финансирование у того же самого конгресса", — заявил политолог в подкасте журналиста Йена Мастерса.

Как подчеркнул эксперт, киевский режим "всецело зависит" от настроения и распределения голосов в американском конгрессе, и любые изменения в Вашингтоне могут повлиять на финансирование Украины.

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Оговорки и конфузы президента США Джо Байдена. Панорама
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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