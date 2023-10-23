Украина ждёт, что конгресс США одобрит общий пакет помощи для Киева и Тель-Авива, который запросил президент Штатов Джо Байден. Однако финансов хватит лишь на то, чтобы "протянуть" до сентября 2024 года, заявил американский политолог Стивен Вертхайм.
Как подчеркнул политолог, если текущий запрос на помощь одобрят, в следующем году Байдену будет ещё сложнее убедить конгресс. И текущий "пакет" может стать последним.
"Эти деньги, 61 миллиард (долларов. — Прим. ред.), рассчитаны так, чтобы протянуть до сентября следующего года. Им (украинцам. - Прим. ред.) потребуется получить новое финансирование у того же самого конгресса", — заявил политолог в подкасте журналиста Йена Мастерса.
Как подчеркнул эксперт, киевский режим "всецело зависит" от настроения и распределения голосов в американском конгрессе, и любые изменения в Вашингтоне могут повлиять на финансирование Украины.
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