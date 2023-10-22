Советник главы ДНР Гагин рассказал о пропаже западного оружия в ВСУ: в даркнете масса предложений

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Власти донецкой Народной Республики провели частное расследование и выяснили, что западным оружием и техникой украинцы торгуют прямо с поля боя, заявил советник главы ДНР Ян Гагин. По его словам, в даркнете можно встретить массу объявлений о продаже, к которым прикреплены фото "товара" прямо в окопах.

Фото: https://t.me/RVvoenkor/48102

По словам Гагина, на продажу выставляют технику и оружие, которые уже находятся в горячей фазе на поле боя.

"Мы находили в даркнете массу предложений, оферт на предмет продажи натовского оружия, поставленного Украине. Там были фотографии, были видео, на которых были представлены образцы вооружения, которые уже были на фронте, они фотографировались в боевых порядках, в окопах", — пояснил Гагин РИА Новости.

Были фото техники и в плёнке, и судя по состоянию, киевский режим её только получил от западных партнёров. Как уточнил Гагин, объявления могли просмотреть все желающие пользователи даркнета, а продают "военную помощь" всем, кто заплатит.

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