Джо Байден уверен, что США сможет построить новый мировой порядок, который нужен человечеству

1:21 Your browser does not support the audio element. Мир

На предвыборном собрании президент США Джо Байден выразил мнение о необходимости нового мирового порядка и уверенности в том, что Соединённые Штаты способны его построить.

Фото: US President Joe Biden.Photographer: Ramsay De Give/Bloomberg

"Мы провели 50 лет в послевоенном периоде, где это работало довольно чертовски хорошо, но теперь вроде как пар вышел. Вроде как вышел пар. Нужен новый, новый мировой порядок", — сказал он.

Слова американского лидера были произнесены на закрытом мероприятии, организованном для сбора средств на его избирательную кампанию.

Президент РФ Владимир Путин высказывал неоднократную критику в адрес пропагандируемого Западом "мирового порядка, основанного на правилах", называя его нонсенсом. По его мнению, данные правила не имеют чёткой формулировки и позволяют приверженцам такого колониального подхода придумывать их по своему усмотрению. Путин также высказывал мнение о необходимости создания нового мирового порядка, который бы включал в себя принципы открытой экономики, справедливости, коллективных решений и учёта интересов всех государств.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчёркивал, что мировой порядок должен строиться на основе принципов, заложенных в Уставе ООН.