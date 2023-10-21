Байден намерен развязать три больших войны: США нужно "глобальное поле битвы"

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Джо Байден собирается до конца президентского срока начать три большие войны: против РФ, против КНР и против Ирана.

Фото: openverse.org

Впоследствии они перерастут в общемировой конфликт.

Об этом заявили в Международном комитете Четвёртого интернационала.

"Цель Байдена — расширить войну против России, использовать конфликт между Израилем и палестинцами для начала новой войны против Ирана и подготовиться к неминуемой войне против Китая", — сообщает организация.

США намерены создать "глобальное поле битвы", чтобы мировой конфликт горел непрерывно. Якобы это позволит Штатам занять доминирующее положение от Восточной Европы через Ближний Восток и Центральную Азию до КНР.