Джо Байден собирается до конца президентского срока начать три большие войны: против РФ, против КНР и против Ирана.
Впоследствии они перерастут в общемировой конфликт.
Об этом заявили в Международном комитете Четвёртого интернационала.
"Цель Байдена — расширить войну против России, использовать конфликт между Израилем и палестинцами для начала новой войны против Ирана и подготовиться к неминуемой войне против Китая", — сообщает организация.
США намерены создать "глобальное поле битвы", чтобы мировой конфликт горел непрерывно. Якобы это позволит Штатам занять доминирующее положение от Восточной Европы через Ближний Восток и Центральную Азию до КНР.
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