В Польше ребенок принес в детский сад самокрутку с марихуаной

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Четырехлетний малыш принес в детский сад в Польше странный "подарок" — самокрутку с марихуаной, как сообщила представитель местной полиции Магдалена Гонсовская журналистам.

Фото: мвд.рф

"Директор одного из детских садов в Пясечно, недалеко от Варшавы, рассказала об инциденте, произошедшем в ее учреждении. Оказалось, что один из детей вместо игрушки принес в детский сад самокрутку с марихуаной", — сообщила Гонсовская.

После этого на место происшествия немедленно были направлены сотрудники криминальной полиции. Малыш рассказал полицейским, что нашел эту странную находку дома. Позже оказалось, что в самокрутке находилась марихуана. Полицейские также отправились в дом ребенка по его регистрации, где они обнаружили 35-летнего отца ребенка. Он признался, что найденная самокрутка с марихуаной принадлежит ему.

"Мужчина пояснил, что два дня назад, отмечая свой день рождения, решил покурить марихуану, но это был единичный случай. В ходе обыска полицейские также обнаружили еще одну самокрутку с марихуаной в корзине для белья", — дополнила Гонсовская.

По словам представительницы полиции, мужчине уже предъявлено обвинение в хранении наркотических средств, а расследование находится под наблюдением прокуратуры.