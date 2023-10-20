В день, когда Госдума России приняла решение отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), Вашингтон провёл ядерные испытания в подземном полигоне Невады с направленным химическим взрывом.
Согласно сообщению американского Минэнерго, испытания провели с целью "выявления" взрывов ядерного и химоружия по всему миру.
"Для данного эксперимента… использовались химические взрывчатые вещества высокой мощности и радиоизотопные индикаторы", — пояснили в американском министерстве журналистам.
В самом американском ведомстве не постеснялись подчеркнуть, что сделано это было в день, когда российская сторона приняла решение отозвать своё согласие на запрет проведения ядерных испытаний.
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