Спикер ГД РФ Володин: Россия начинает процедуру отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний

1:07 Your browser does not support the audio element. Политика

Государственная Дума начинает процедуру отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний, сообщил спикер ГР РФ Вячеслав Володин. По его словам, российская сторона ждала ратификации документа от США на протяжение 23 лет.

Фото: warfiles.ru

Как подчеркнул Володин, такой шаг необходим, чтобы обеспечить безопасность России.

"В интересах обеспечения безопасности нашей страны мы отзываем ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Вашингтон должен наконец-то понять, что гегемония с их стороны ни к чему хорошему не приводит", — написал Володин в своём Telegram-канале.

Он подчеркнул, что необходим двусторонний диалог основанный на принципах самоуважения. Исходя из того, что российская сторона так и не добилась от США данных шагов, документ будет отозван.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление северокорейских аналитиков, которые назвали ежегодные учения Североатлантического альянса Steadfast Noon — репетиция ядерной войны.

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