Государственная Дума начинает процедуру отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний, сообщил спикер ГР РФ Вячеслав Володин. По его словам, российская сторона ждала ратификации документа от США на протяжение 23 лет.
Как подчеркнул Володин, такой шаг необходим, чтобы обеспечить безопасность России.
"В интересах обеспечения безопасности нашей страны мы отзываем ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Вашингтон должен наконец-то понять, что гегемония с их стороны ни к чему хорошему не приводит", — написал Володин в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что необходим двусторонний диалог основанный на принципах самоуважения. Исходя из того, что российская сторона так и не добилась от США данных шагов, документ будет отозван.
Ранее Pravda.Ru цитировала заявление северокорейских аналитиков, которые назвали ежегодные учения Североатлантического альянса Steadfast Noon — репетиция ядерной войны.
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