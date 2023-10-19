Экс-советник Кучмы уличил Зеленского во лжи по поводу роста ВВП

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Всё, что говорят киевские власти по поводу экономической ситуации в стране — чистая ложь, учитывая то, что военно-промышленный потенциал Украины подчистую уничтожен. На это обратил внимание экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Фото: wikipedia.org

Политолог напомнил, что украинские предприятия были ликвидированы в результате разрушительных российских уларов, однако в изложении Киева картина получается на удивление радужной.

"Происходит разрушение при этом говорят, что ВВП не падает, а растет. Вот это самое удивительное. Если действующих предприятий и объектов становится все меньше, меньше и меньше, как же ВВП может расти? Что это за загадка такая?" — поинтересовался Соскин на своём YouTube-канале.

Киев намеренно лжёт украинцам о якобы "процветающей" экономике страны, отметил Соскин. Украинские бюрократы прекрасно преуспели в этом деле, добавил эксперт.