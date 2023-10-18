Боевые действия в зоне спецоперации на Украине сойдут на нет уже в ноябре. Так считает бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Где-то еще две недели. С ноября окончательно наступит замораживание конфликта. Готовьтесь", — сделал прогноз Соскин на своём YouTube-канале.
Политолог уверен, что все обещание главы Минобороны Украины Рустема Умерова относительно проведения атак ВСУ осенью — это пустые слова, которые ничего не стоят.
Соскин уверен, что Умерову не стоит рассуждать о том, в чём он не разбирается, ведь пост министра обороны он получил случайно, не обладая для этого ни знаниями, ни опытом. Политолог добавил, что Умеров вообще никак не причастен к тому, что происходит сегодня на Украине.
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Наступление ВС РФ с целью окружения Авдеевки, оказалось "активной обороной". Что же дальше?