Россия усиливает свои западные границы в связи с намерением Запада передать Киеву истребители F-16, а также высокоточные ракеты. Такое заявление сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе заседания совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии.
Шойгу напомнил о том, что США и их союзники по НАТО поставляют Украине бронетехнику, средства ПВО, высокоточные ракеты, а также кассетные боеприпасы, несмотря на то, что они запрещены международными конвенциями.
"В практическую плоскость перешёл вопрос передачи Киеву тактических истребителей F-16. Их поступление ожидается уже в будущем году. В ответ на эти угрозы мы принимаем соответствующие меры, укрепляем наши западные рубежи", — подчеркнул Шойгу.
Помимо собственно вооружения, страны НАТО обеспечивают Киев разведданными, проводят обучение ВСУ, отправляют в зону СВО своих инструкторов. Поэтому можно сказать, что Запад ведёт против РФ "гибридную войну в военно-политической, правовой, экономической и гуманитарной сферах", подчеркнул министр.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Наступление ВС РФ с целью окружения Авдеевки, оказалось "активной обороной". Что же дальше?