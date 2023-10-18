Глава Минобороны Шойгу заявил об укреплении российских рубежей в ожидании поставок Киеву F-16

1:14 Your browser does not support the audio element. Мир

Россия усиливает свои западные границы в связи с намерением Запада передать Киеву истребители F-16, а также высокоточные ракеты. Такое заявление сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе заседания совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии.

Фото: wikimedia.org

Шойгу напомнил о том, что США и их союзники по НАТО поставляют Украине бронетехнику, средства ПВО, высокоточные ракеты, а также кассетные боеприпасы, несмотря на то, что они запрещены международными конвенциями.

"В практическую плоскость перешёл вопрос передачи Киеву тактических истребителей F-16. Их поступление ожидается уже в будущем году. В ответ на эти угрозы мы принимаем соответствующие меры, укрепляем наши западные рубежи", — подчеркнул Шойгу.

Помимо собственно вооружения, страны НАТО обеспечивают Киев разведданными, проводят обучение ВСУ, отправляют в зону СВО своих инструкторов. Поэтому можно сказать, что Запад ведёт против РФ "гибридную войну в военно-политической, правовой, экономической и гуманитарной сферах", подчеркнул министр.