В Турции настаивают на отклонении ратификации членства Швеции в НАТО и выходе из альянса

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Анкара не должна допустить, чтобы Швеция стала членом НАТО, заявил лидер турецкой партии "Родина" Догу Перинчек. По его словам, власти должны отклонить ратификацию соответствующего документа.

Фото: "Turkish flag" by wgauthier is licensed under CC BY-SA 2.0.

Как подчеркнул Перинчек, Турция была "отлучена" от Североатлантического альянса де-факто.

"Турции должно быстро включить этот вопрос в свою повестку дня и отклонить присоединение Швеции. Турция была де-факто отлучена от НАТО", — заявил турецкий политик РИА Новости.

Он подчеркнул, что кроме прочего, Анкаре необходимо подумать о выходе из альянса, чтобы эффективно противостоять Вашингтону.

"Выход из НАТО сейчас является вопросом жизни и смерти для Турции", — резюмировал лидер партии.

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