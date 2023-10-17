Украинский лидер Владимир Зеленский дал подтверждение применения Киевом американских дальнобойных ракет ATACMS, переданных ему Соединёнными Штатами.
С этой целью украинский президент разместил в своём Telegram-канале специальное видеообращение, в котором принёс Вашингтону благодарность за переданное вооружение, отметив, что оно уже "успело себя показать".
"Сегодня особенно благодарим Соединенные Штаты. Наши договоренности с президентом Джо Байденом выполняются. Выполняются очень точно — ATACMS себя показали", — сказал Зеленский.
Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что ATACMS уже не просто находятся на территории Украины — украинская сторона уже использовала их для обстрела Бердянска в Запорожской области. Это сообщение подтвердил сенатор от региона Дмитрий Рогозин, разместив снимки боевого поражающего элемента М74 американской ракеты.
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