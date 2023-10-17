СМИ узнали, как далеко бьют поставленные Украине ракеты ATACMS

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Согласно информации газеты Washington Post, Соединенные Штаты поставили Украине модификацию ракеты ATACMS с дальностью примерно 160 километров, хотя существуют версии этой ракеты с дальностью более 300 километров. Эта информация поступила от американского чиновника, обладающего информацией о ситуации, сообщает РИА Новости.

Фото: wikimedia.org

Инсайдеры, на которых ссылается газета New York Times, рассказали, что президент США Джо Байден обещал предоставить Владимиру Зеленскому ракеты ATACMS уже в сентябре, однако с ограниченным радиусом действия. По данным Wall Street Journal, небольшое количество ракет ATACMS было скрытно доставлено на Украину в последние дни.

Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко утверждает, что ракеты ATACMS уже находятся на Украине и были использованы в атаке на город Бердянск в Запорожской области. По информации телеканала CNN, американская сторона решила передать Украине ракеты ATACMS с увеличенной дальностью скрыто, чтобы предотвратить возможное перемещение российского оборудования и вооружения за пределы их радиуса действия.

"Американский чиновник, знакомый с версией поставленных Украине ATACMS, сказал, что дальность около 100 миль. Другие версии оружия могут достигать целей на удалении 190 миль", — говорится в сообщении издания.