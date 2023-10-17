Египетский чемпион по плаванию поддержал Палестину во время церемонии награждения и поплатился за это.
Египтянин Абдель Рахман Самех взял золотую медаль на Кубке мира в Греции.
Во время торжественной части Самех отказался участвовать в праздничных мероприятиях и высказался в поддержку Палестины, где гибнут "его братья".
По информации СМИ Египта, после данного заявления Международная федерация плавания удалила снимки Самеха с официальных интернет-ресурсов.
Инцидент уже назвали новыми спортивными репрессиями.
Ранее сообщалось, что МОК отстранил Олимпийский комитет России из-за включения представителей ДНР и ЛНР.
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