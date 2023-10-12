МОК отстранил Олимпийский комитет РФ до дальнейшего уведомления

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Международный Олимпийский комитет ответил отстранением России в ответ на включение в олимпийские советы новых регионов РФ.

Фото: maxpixel.net

МОК отстранил Олимпийский комитет России до дальнейшего уведомления.

Причиной такого шага МОК стало создание Россией олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Ранее сообщалось, что Россию собрались отстранить от Паралимпиады.