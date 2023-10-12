Международный Олимпийский комитет ответил отстранением России в ответ на включение в олимпийские советы новых регионов РФ.
МОК отстранил Олимпийский комитет России до дальнейшего уведомления.
Причиной такого шага МОК стало создание Россией олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
Ранее сообщалось, что Россию собрались отстранить от Паралимпиады.
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