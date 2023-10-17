Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что лидеру США Джо Байдену нужно сначала поучаствовать в дебатах "в своей возрастной группе", выбрав для этого своим оппонентом главу КПРФ Геннадия Зюганова.
До этого Байден сообщил, что если его переизберут на второй президентский срок, он займётся реализацией двух основных задач — решением конфликта в Израиле и подавлением российского лидера Владимира Путина, для чего ему придётся "объединить Европу".
Володину показалось забавным намерение Байдена участвовать в выборах ради того, чтобы "победить Путина", о чём он рассказал на пленарном заседании Госдумы.
"Коллеги, ему (Байдену) надо сходить на дебаты в своей возрастной группе — с Зюгановым Геннадием Андреевичем. Победить Геннадия Андреевича, а потом уже заявляться. Но Геннадий Андреевич всегда знает где выход, а где вход. А Байден в этом путается и забывает, зачем он пришел. Поэтому у него шансов нет. Зюганов его победит", — сказал Володин.
Спикер Госдумы выразил удивление, почему власти США видят смысл своей работы в борьбе с Россией и Путиным, а не в решении проблем своей страны.
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