Спикер ГД РФ Володин предложил Байдену сходить на дебаты "в своей возрастной группе" — с Зюгановым

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что лидеру США Джо Байдену нужно сначала поучаствовать в дебатах "в своей возрастной группе", выбрав для этого своим оппонентом главу КПРФ Геннадия Зюганова.

Фото: Фото: BBC

До этого Байден сообщил, что если его переизберут на второй президентский срок, он займётся реализацией двух основных задач — решением конфликта в Израиле и подавлением российского лидера Владимира Путина, для чего ему придётся "объединить Европу".

Володину показалось забавным намерение Байдена участвовать в выборах ради того, чтобы "победить Путина", о чём он рассказал на пленарном заседании Госдумы.

"Коллеги, ему (Байдену) надо сходить на дебаты в своей возрастной группе — с Зюгановым Геннадием Андреевичем. Победить Геннадия Андреевича, а потом уже заявляться. Но Геннадий Андреевич всегда знает где выход, а где вход. А Байден в этом путается и забывает, зачем он пришел. Поэтому у него шансов нет. Зюганов его победит", — сказал Володин.

Спикер Госдумы выразил удивление, почему власти США видят смысл своей работы в борьбе с Россией и Путиным, а не в решении проблем своей страны.