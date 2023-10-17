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Postimees: к ЧП на газопроводе Balticconnector может быть причастно судно КНР

1:22
Мир

8 октября контейнеровоз Newnew Polar Bear, принадлежащий Китайской Народной Республике и плавающий под флагом Гонконга, находился вблизи газопровода Balticconnector, который проходит между Эстонией и Финляндией, когда произошла утечка. Об этом инциденте сообщило эстонское издание Postimees со ссылкой на данные системы отслеживания морских перевозок.

Postimees: к ЧП на газопроводе Balticconnector может быть причастно судно КНР
Фото: Openverse

Ранее эстонские СМИ упоминали о присутствии российского нефтяного танкера "SGV Fleet" среди судов вблизи места аварии. Однако Postimees сообщил, что китайское контейнеровоз Newnew Polar Bear находилось ближе к месту расположения газопровода.

Источники в эстонских правительственных учреждениях сообщили изданию, что правительство напрямую не назвало ни одного подозреваемого в связи с утечкой информации. Следовательно, Эстония пока не вступала в дипломатические сношения с Китайской Народной Республикой в связи с этим инцидентом.

В день инцидента было обнаружено падение давления в газопроводе Balticconnector, который протянулся между финским городом Инкоо и эстонским городом Палдиски. Впоследствии трубопровод был перекрыт, и было начато расследование. Позже об этом было сообщено в уголовную полицию Финляндии как об "акте вандализма".

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Прибалтика без Газа: газопровод BalticConnector между Финляндией и Эстонией взорван
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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