Украина во главе с президентом Незалежной Владимиром Зеленским оказалась на грани из-за усталости и смешения фокуса внимания Запада, заявили аналитики.
По их мнению, сейчас мировая общественность открыто показывает свою усталость от украинского конфликта на фоне проблем ВСУ на фронте.
"В США нарастает недовольство более активным вовлечением в российско-украинский конфликт Многие республиканцы, в том числе кандидаты в президенты, экс-президент Дональд Трамп и Вивек Рамасвами, похоже, выступают за то, чтобы бросить Украину на произвол судьбы", — передаёт The Statesman.
По мнению авторов, сейчас перед Киевом встал вопрос "выживания", а поддержка Запада и его партнёров находится под большим вопросом.
Ранее Pravda.Ru цитировала заявление украинских аналитиков о том, что Запад может прекратить поддержку Незалежной на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке уже в ноябре.
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