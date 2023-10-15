The Statesman: перед Киевом встал "вопрос выживания" из-за усталости запада от СВО

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Украина во главе с президентом Незалежной Владимиром Зеленским оказалась на грани из-за усталости и смешения фокуса внимания Запада, заявили аналитики.

Фото: CreativeCommons

По их мнению, сейчас мировая общественность открыто показывает свою усталость от украинского конфликта на фоне проблем ВСУ на фронте.

"В США нарастает недовольство более активным вовлечением в российско-украинский конфликт Многие республиканцы, в том числе кандидаты в президенты, экс-президент Дональд Трамп и Вивек Рамасвами, похоже, выступают за то, чтобы бросить Украину на произвол судьбы", — передаёт The Statesman.

По мнению авторов, сейчас перед Киевом встал вопрос "выживания", а поддержка Запада и его партнёров находится под большим вопросом.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление украинских аналитиков о том, что Запад может прекратить поддержку Незалежной на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке уже в ноябре.

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