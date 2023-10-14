Захарова заявила, что поставляемое Украине оружие бесконтрольно распространяется по миру

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что вся поставляемая Украине военная техника от западных стран не контролируется и распространяется по всему миру, сообщает Газета. Ru.

Фото: Openverse

Захарова подчеркнула, что Россия установила одну из самых эффективных систем контроля за экспортом оружия. В то время как страны НАТО и их союзники ищут советское/российское вооружение по всему миру, стремясь поддержать украинскую армию любыми средствами, они также используют "серые" схемы для закупки вооружения на мировом рынке.

"На самом деле всё, что было поставлено коррумпированному киевскому режиму его западными хозяевами, не контролируется и распространяется по всему миру", — подчеркнула Захарова.

Дипломат считает, что от этого выигрывают украинские чиновники и преступные структуры, а также "транснациональные преступные синдикаты", имеющие влияние в Вашингтоне и других столицах стран "коллективного Запада" и страдающие антироссийскими настроениями..