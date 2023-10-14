В ООН заявили о нехватке чистой воды в секторе Газа

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Нехватка воды в секторе Газа стала вопросом, касающимся выживания более чем двух миллионов его жителей. Агентство ООН по делам помощи палестинским беженцам и организация работ (БАПОР) заявили, что неотложно требуется поставить топливо в этот регион.

Фото: openverse.org

Организация уточняет, что в секторе Газа заканчивается чистая вода после того, как водопроводные станции и общественные водопроводные сети перестали функционировать. Люди вынуждены использовать грязную воду из колодцев, что увеличивает риск заболеваний, передающихся через воду, сообщает издание "РИА Новости".