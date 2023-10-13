Политолог Сергей Марков прокомментировал решение ПАСЕ признать российский режим диктатурой.
Марков оценил попытки ПАСЕ призвать страны члены Совета Европы не признавать Владимира Путина на новом президентском сроке.
Политолог отметил, что в Россия уже не придают значение решениям ПАСЕ. Он считает, что Запад мечтает о смене режима в России.
Ранее Сергей Марков объяснил, почему Путин вынужден был подписать указ об обязательной продаже валюты.
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В России решено удвоить количество тяжёлых транспортных самолётов Ан-124. Об этом заявил Министр обороны РФ Сергей Шойгу.