Марков оценил угрозу ПАСЕ не признавать новый президентский срок Путина

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Политолог Сергей Марков прокомментировал решение ПАСЕ признать российский режим диктатурой.

Фото: wikimedia.org

Марков оценил попытки ПАСЕ призвать страны члены Совета Европы не признавать Владимира Путина на новом президентском сроке.

Политолог отметил, что в Россия уже не придают значение решениям ПАСЕ. Он считает, что Запад мечтает о смене режима в России.

Ранее Сергей Марков объяснил, почему Путин вынужден был подписать указ об обязательной продаже валюты.