Политолог Сергей Марков прокомментировал указ Владимира Путина об обязательной продаже валютной выручки.
Марков уверен, что решение президента РФ о продаже валюты вынужденное, так как экспортёры обманули, когда клялись, что будут продавать валюту и укреплять рубль.
"Путин вынужден был подписать указ об обязательной продаже валюты 43-мя крупными экспортными холдингами", — написал политолог в своём Telegram-канале.
Политический эксперт считает что могут возникнуть проблемы с проверкой экспортёров, так как они работают по серым схемам.
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