Марков: Путин вынужден был подписать указ об обязательной продаже валюты

0:36 Your browser does not support the audio element. Экономика

Политолог Сергей Марков прокомментировал указ Владимира Путина об обязательной продаже валютной выручки.

Фото: wikimedia.org

Марков уверен, что решение президента РФ о продаже валюты вынужденное, так как экспортёры обманули, когда клялись, что будут продавать валюту и укреплять рубль.

"Путин вынужден был подписать указ об обязательной продаже валюты 43-мя крупными экспортными холдингами", — написал политолог в своём Telegram-канале.

Политический эксперт считает что могут возникнуть проблемы с проверкой экспортёров, так как они работают по серым схемам.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.