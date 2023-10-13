На Украине сотрудников военкомата отправили под домашний арест за пытки призывников

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В Тернополе, Украина, сотрудников военкомата, обвиняемых в пытках после того, как стало известно о избиении призывников на видео, поместили под ночной домашний арест, как сообщает Государственное бюро расследований (ГБР) Украины.

Фото: Openverse

"Тернопольский городской районный суд принял меры пресечения: назначен ночной домашний арест двум сотрудникам Тернопольского Объединенного городского территориального центра комплектования и социальной поддержки", — говорится в Telegram-канале ГБР.

Ранее местные СМИ распространили видео, на котором видно, как сотрудники тернопольского военкомата избивают двух призывников. Позже Генпрокуратура Украины объявила о начале уголовного преследования. Согласно заявлению ГБР, сотрудников подозревают в пытках призывников и незаконном лишении их свободы.

Это не первый случай подобных инцидентов. В сентябре под Львовом неизвестный, находясь в военной форме, избил задержанного, пытаясь покинуть страну. Он также угрожал закопать его в лесу.

С началом всеобщей мобилизации в феврале 2022 года в Украине, мужчинам сложно уклониться от службы: они не могут выезжать за границу, а повестки выдаются даже на улицах. Согласно данным СМИ, украинцы месяцами не покидают своих домов.