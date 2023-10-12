Массированная атака ХАМАС на Израиль стала возможной благодаря многолетней поддержке со стороны Ирана. Такое мнение выразил канцлер Германии Олаф Шольц.
При этом политик заявил, что конкретные доказательства о причастности Ирана к действиям ХАМАС отсутствуют.
"Но всем нам ясно: без иранской поддержки в течение последних нескольких лет ХАМАС не был бы способен на реализацию этих беспрецедентных атак на территорию Израиля", — подчеркнул канцлер в парламенте ФРГ.
Ранее экс-советник руководителя Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что в случае уничтожения Сектора Газа может начаться война, к которой присоединятся Иран и Турция. Такое противостояние способно кардинально изменить мир, считает отставной полковник.
Президент РФ Владимир Путин призвал стороны палестино-израильского конфликта к минимизации потерь среди мирного населения. Глава государства также обратил внимание на "большое ожесточение" в ходе боевых действий.
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