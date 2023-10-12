Украинский флаг на небоскребе в Нью-Йорке был заменен израильским

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В небоскребе Bloomberg L. P. в Нью-Йорке поступило сообщение об изменении изображения, отображаемого на крыше. Украинский флаг, который ранее был вывешен на здании по адресу Лексингтон-авеню, 731, теперь заменен флагом Израиля. Стоит отметить, что неоновое изображение украинского флага было видно на здании в 2022 году, и его было легко увидеть с разных точек Нью-Йорка.

Фото: openverse.org

"Вы знаете Америку. Какой бы кризис ни случился, важно поддержать союзников" - объяснил один из сотрудников здания.

Смена флага совпадает с недавним конфликтом с участием палестинского движения ХАМАС, которое контролирует сектор Газа. 7 октября ХАМАС начал нападения на Израиль, в ходе которых по израильским городам были выпущены тысячи ракет, а члены ХАМАСА проникли в приграничные районы Израиля, что привело к захвату как гражданских лиц, так и военнослужащих. В ответ Израиль нанес ответные удары по Газе, а 8 октября израильские власти объявили, что страна находится в состоянии войны.

Смена флага на небоскребе Bloomberg L. P. может рассматриваться как символический жест поддержки Израиля в этот период повышенной напряженности в регионе.

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