Президент Польши Анджей Дуда заявил, что ситуация в Израиле не является уникальной. Он напомнил о прошлых конфликтах между Палестиной и Израилем.
Анджей Дуда считает, что в Израиле происходят события, которые уже ранее случались.
"Я бы не стал преувеличивать. Это не первая военная ситуация на Ближнем Востоке. Мы помним, что в последние десятилетия такие ситуации уже были", — выразил своё мнение польский лидер.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в беседе с главой США Джозефом Байденом сравнил убийства евреев с расстрелами мирных жителей в Бабьем Яру.
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