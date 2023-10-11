Президент Польши призвал не преувеличивать тяжесть ситуации в Израиле

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Президент Польши Анджей Дуда заявил, что ситуация в Израиле не является уникальной. Он напомнил о прошлых конфликтах между Палестиной и Израилем.

Фото: openverse

Анджей Дуда считает, что в Израиле происходят события, которые уже ранее случались.

"Я бы не стал преувеличивать. Это не первая военная ситуация на Ближнем Востоке. Мы помним, что в последние десятилетия такие ситуации уже были", — выразил своё мнение польский лидер.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в беседе с главой США Джозефом Байденом сравнил убийства евреев с расстрелами мирных жителей в Бабьем Яру.