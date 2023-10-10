В Словакии уже во втором городе объявили ЧС из-за нелегальных мигрантов

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В городе Банска-Бистрица, расположенном в центральной части Словакии, была объявлена чрезвычайная ситуация из-за скопления нелегальных мигрантов, сообщает ТАСС со ссылкой на Словацкое телевидение.

Фото: Openverse

Банска-Бистрица стала вторым словацким городом после Братиславы, в котором была объявлена чрезвычайная ситуация из-за мигрантов, прибывающих из стран Ближнего Востока и Азии и проходящих через Словакию в путь на запад Европы. Решение о введении чрезвычайной ситуации было принято муниципальными властями города 7 октября.

Ситуация с нелегальными мигрантами, проникающими в Евросоюз по так называемому балканскому маршруту, усугубилась в Словакии в начале сентября. Жители населенных пунктов, приграничных с Венгрией, сообщают о увеличившемся числе случаев кражи еды. Среди мигрантов преобладают граждане Сирии.

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