Президент Турции признался, что решение США отправить свой авианосец в Израиль вызывает у него вопросы

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что решение Вашингтона направить свой авианосец в Израиль заставляет его серьёзно задуматься.

Фото: openverse.org

Турецкий лидер в ходе брифинга с канцлером Австрии в Анкаре задался вопросом, для чего США это делают.

"У меня возник вопрос относительно того, что делает американский авианосец в Израиле? Он будет участвовать в очень серьезных массовых убийствах, нанося удары по Газе своими катерами и самолетами, находящимися вокруг авианосца", — сказал Эрдоган.

До этого глава Пентагона Ллойд Остин проинформировал о том, что Вашингтон принял решение направить в восточную часть Средиземного моря авианосную ударную группу "Джеральд Форд", а также провести доукомплектование авиационных подразделений в регионе.