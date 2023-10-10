Американский сенатор Джош Хоули предложил очень неприятный для киевского режима способ обеспечить помощью Израиль.
Ситуация на Ближнем Востоке становится взрывоопасной. Тель-Авиву, "столкнувшемуся с экзистенциальной угрозой", требуется немедленная помощь Вашингтона, средств для этого вряд ли хватит, а обеспечить и Израиль, и киевскую власть в Белом доме вряд ли смогут. Поэтому сенатор и предложил выход из ситуации.
"Все средства, предназначенные для Украины, необходимо срочно перенаправить в Израиль", — заявил американский политик.
А пока США размышляют над тем, как объединить в рамках одного закона финансирование Киева и предоставление помощи Тель-Авиву.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Израильский кризис — часть "грандиозного передела мира". Дальше полыхнет Ближний Восток, Европа и Тайвань, Ирландия, Косово, Северный Кипр и Фолкленды, Кашмир.