В сенате США заявили, что всё, предназначенное ВСУ, надо срочно перенаправить Израилю

0:47 Your browser does not support the audio element. Мир

Американский сенатор Джош Хоули предложил очень неприятный для киевского режима способ обеспечить помощью Израиль.

Фото: Кадр из трансляции.

Ситуация на Ближнем Востоке становится взрывоопасной. Тель-Авиву, "столкнувшемуся с экзистенциальной угрозой", требуется немедленная помощь Вашингтона, средств для этого вряд ли хватит, а обеспечить и Израиль, и киевскую власть в Белом доме вряд ли смогут. Поэтому сенатор и предложил выход из ситуации.

"Все средства, предназначенные для Украины, необходимо срочно перенаправить в Израиль", — заявил американский политик.

А пока США размышляют над тем, как объединить в рамках одного закона финансирование Киева и предоставление помощи Тель-Авиву.