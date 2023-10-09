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Глава МИД РФ считает, что чем меньше западного оружия получит Киев, тем быстрее будут выполнены цели СВО

0:50
Мир

Цели спецоперации на Украине будут реализованы быстрее, если Киев будет получать меньше оружия от Запада. Но так или иначе, задачи СВО, которые поставила перед собой Россия, будут выполнены.

Глава МИД РФ считает, что чем меньше западного оружия получит Киев, тем быстрее будут выполнены цели СВО
Фото: "Сергей Лавров (18-11-2022)" by Пресс-служба Президента РФ is licensed under CC BY 4.0.

Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров в Москве в ходе своего выступления на пресс-конференции по завершению переговоров с генсеком Лиги арабских государств.

"Если на поле боя со стороны украинского нацистского режима будет меньше западного оружия, то, наверное, задачи, которые были поставлены президентом, будут решены быстрее, но и они будут решены в любом случае", — сказал Лавров.

Ранее стало известно, что Россия потребовала провести заседание Совбеза ООН касательно поставок оружия Киеву.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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