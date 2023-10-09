Глава МИД РФ считает, что чем меньше западного оружия получит Киев, тем быстрее будут выполнены цели СВО

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Цели спецоперации на Украине будут реализованы быстрее, если Киев будет получать меньше оружия от Запада. Но так или иначе, задачи СВО, которые поставила перед собой Россия, будут выполнены.

Фото: "Сергей Лавров (18-11-2022)" by Пресс-служба Президента РФ is licensed under CC BY 4.0.

Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров в Москве в ходе своего выступления на пресс-конференции по завершению переговоров с генсеком Лиги арабских государств.

"Если на поле боя со стороны украинского нацистского режима будет меньше западного оружия, то, наверное, задачи, которые были поставлены президентом, будут решены быстрее, но и они будут решены в любом случае", — сказал Лавров.

Ранее стало известно, что Россия потребовала провести заседание Совбеза ООН касательно поставок оружия Киеву.