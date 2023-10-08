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Более 400 человек погибли в результате атаки ХАМАСа на Израиль

0:26
Мир

Число израильтян, погибших после нападения боевиков палестинской радикальной организации ХАМАС со стороны сектора Газа 7 октября, превысило 400 человек, а свыше 2 000 человек получили ранения. Эту информацию распространила государственная телерадиокомпания Kan. Ранее было объявлено о 350 погибших и 1 800 пострадавших, сообщает ТАСС.

Более 400 человек погибли в результате атаки ХАМАСа на Израиль
Фото: openverse.org

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"Такого провала не было": атака на Израиль
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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