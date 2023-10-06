Американский полковник заявил, что непризнание интересов России приведёт к разрушительной войне

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Экс-советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор предупредил, что отказ Запада признать интересы национальной безопасности России может повлечь за собой возможное начало войны в Европе. Об этом эксперт написал в соцсети X (бывшая Twitter*).

Фото: openverse

"Округ Колумбия и его союзники стоят перед неприятным выбором: признать законные интересы Москвы в сфере национальной безопасности и прекратить кровопролитие или подвергнуть Европу риску втягивания в разрушительную региональную войну", — указал полковник.

Ранее Макгрегор отметил, что Украина фактически уже потерпела поражение в этом конфликте, так как западные поставки вооружений полностью истощили её ресурсы.

Москва ранее предупреждала западные страны, что поставки вооружений ВСУ не приведут к урегулированию конфликта, а лишь продолжат его. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что США и НАТО активно участвуют в этом противостоянии не только поставками оружия, но и обучением военных кадров.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.