Жительница Украины пожаловалась на то, что на отдыхе в Турции её развлекали танцами под песню Shamаn "Я русский".
Украинка сняла видео в куроротном турецком городе Анталья, где отдыхающим показали представление под композицию певца Ярослава Дронова, известного под всевдонимом Shamаn.
Девушка призналась, что она в шоке от увиденного.
Ранее политолог Сергей Марков раскритиковал певца Shamаn за неправославное имя.
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