Украинку возмутило представление под песню Shamаn "Я русский" за границей

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Жительница Украины пожаловалась на то, что на отдыхе в Турции её развлекали танцами под песню Shamаn "Я русский".

Фото: kubnews.ru

Украинка сняла видео в куроротном турецком городе Анталья, где отдыхающим показали представление под композицию певца Ярослава Дронова, известного под всевдонимом Shamаn.

Девушка призналась, что она в шоке от увиденного.

Ранее политолог Сергей Марков раскритиковал певца Shamаn за неправославное имя.