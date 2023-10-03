Украинский военный Максим Доценко, который теперь сражается на стороне России, рассказал, что бойцы ВСУ почти не видят тех денег, которые им обещают, а все разговоры про высокие заработки — сплошное надувательство со стороны украинских властей и командования.
У Доценко, служившего в Виннице, получилось перебраться в Россию при содействии российских властей. Он рассказал об этом в видео, которое администрация Харьковской области предоставила корреспонденту РИА Новости.
Сам военный признался, что далеко не все украинцы хотят становиться контрактниками в ВСУ, потому что прекрасно понимают, чем это все для них закончится.
"Людям, которые идут воевать в горячие точки, им обещают сотни тысяч. А потом они узнают, что эти сотни тысяч приходят раз в два-три месяца. Парни сидели голодные, условия были нулевые абсолютно, а деньги им выплачивали нерегулярно", — рассказал Доценко.
Боец добавил, что знает случаи, когда родные погибших ВСУшников не получали от властей никаких положенных выплат. В таких случаях убитого украинского военного оформляют как пропавшего без вести, за которого можно не выплачивать компенсации.
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