В Нидерландах ухудшается ситуация с украинскими беженцами

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Мэр Утрехта Шарон Дейксма выразила обеспокоенность ухудшением ситуации с украинскими беженцами в городе. Она упомянула, что центр приема беженцев в Утрехте достиг своей вместимости, и в нем в два раза больше людей, чем он должен был бы вместить. Из-за такой перенаселенности некоторые беженцы рискуют остаться без жилья, и Дейксма призвала другие регионы Нидерландов оказать помощь, предоставив убежище некоторым беженцам.

Фото: Openverse

Дейксма подчеркнул важность недопущения ситуаций, когда беженцам приходится спать на улицах. Она надеется, что другие регионы или отдельные лица откликнутся на призыв о дополнительном размещении. Однако она также упомянула о возможности закрытия Утрехтского приюта, если не удастся принять альтернативные меры.

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