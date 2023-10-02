В Нидерландах ухудшается ситуация с украинскими беженцами

Мэр Утрехта Шарон Дейксма выразила обеспокоенность ухудшением ситуации с украинскими беженцами в городе. Она упомянула, что центр приема беженцев в Утрехте достиг своей вместимости, и в нем в два раза больше людей, чем он должен был бы вместить. Из-за такой перенаселенности некоторые беженцы рискуют остаться без жилья, и Дейксма призвала другие регионы Нидерландов оказать помощь, предоставив убежище некоторым беженцам.
Дейксма подчеркнул важность недопущения ситуаций, когда беженцам приходится спать на улицах. Она надеется, что другие регионы или отдельные лица откликнутся на призыв о дополнительном размещении. Однако она также упомянула о возможности закрытия Утрехтского приюта, если не удастся принять альтернативные меры.
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