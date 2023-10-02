Экс-советник Кучмы Соскин перечислил врагов Украины: Индия, Китай и Бразилия

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Индия, Китай и Бразилия выступают на стороне России, а это значит, для Киева они являются врагами. В этом уверен экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

Фото: wikimedia.org

Политолог считает, что эти страны официально не объявляли себя противниками Киева только потому, что Украину поддерживал Вашингтон.

"Такие большие страны, как Индия, Китай и Бразилия, они четко настроены на поддержку Москвы. То есть это, по сути, наши враги. Они открыто не позиционируют себя как противники Украины. Только благодаря тому, что на нашей стороне стояли США", — сказал Соскин на своём YouTube-канале.

Эксперт обратил внимание, что крупнейшие мировые державы начали более открыто демонстрировать свою позицию по отношению к Украине, решив для себя, что раз уж США начали выказывать Киеву своё пренебрежение, то им тоже можно так поступать.