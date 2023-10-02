Индия, Китай и Бразилия выступают на стороне России, а это значит, для Киева они являются врагами. В этом уверен экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.
Политолог считает, что эти страны официально не объявляли себя противниками Киева только потому, что Украину поддерживал Вашингтон.
"Такие большие страны, как Индия, Китай и Бразилия, они четко настроены на поддержку Москвы. То есть это, по сути, наши враги. Они открыто не позиционируют себя как противники Украины. Только благодаря тому, что на нашей стороне стояли США", — сказал Соскин на своём YouTube-канале.
Эксперт обратил внимание, что крупнейшие мировые державы начали более открыто демонстрировать свою позицию по отношению к Украине, решив для себя, что раз уж США начали выказывать Киеву своё пренебрежение, то им тоже можно так поступать.
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Позже пришла информация, что взрыв в Киеве произошёл на военном объекте — в цеху №5 военного завода "Арсенал".