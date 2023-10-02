Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свойственной ей ироничной манере высказалась по поводу заявления министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, которая пообещала скорое расширение Евросоюза "от Лиссабона до Луганска".
"Или мы вступаем в ЕС, или она забыла добавить о необходимости развернуться на 360 градусов", — написала Захарова в своём Telegram-канале.
Ранее Бербок сообщила в ходе заседания глав МИД, что видит будущее Украины исключительно в ЕС, которое она назвала "сообществом свободы". По словам немецкого министра, Евросоюз будет занимать территории "от Лиссабона до Луганска".
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Позже пришла информация, что взрыв в Киеве произошёл на военном объекте — в цеху №5 военного завода "Арсенал".