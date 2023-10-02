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Захарова сыронизировала над словами Бербок по поводу вступления Украины в ЕС

0:42
Мир

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свойственной ей ироничной манере высказалась по поводу заявления министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, которая пообещала скорое расширение Евросоюза "от Лиссабона до Луганска".

Захарова сыронизировала над словами Бербок по поводу вступления Украины в ЕС
Фото: CreativeCommons

"Или мы вступаем в ЕС, или она забыла добавить о необходимости развернуться на 360 градусов", — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Ранее Бербок сообщила в ходе заседания глав МИД, что видит будущее Украины исключительно в ЕС, которое она назвала "сообществом свободы". По словам немецкого министра, Евросоюз будет занимать территории "от Лиссабона до Луганска".

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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