Захарова сыронизировала над словами Бербок по поводу вступления Украины в ЕС

0:42 Your browser does not support the audio element. Мир

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свойственной ей ироничной манере высказалась по поводу заявления министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, которая пообещала скорое расширение Евросоюза "от Лиссабона до Луганска".

Фото: CreativeCommons

"Или мы вступаем в ЕС, или она забыла добавить о необходимости развернуться на 360 градусов", — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Ранее Бербок сообщила в ходе заседания глав МИД, что видит будущее Украины исключительно в ЕС, которое она назвала "сообществом свободы". По словам немецкого министра, Евросоюз будет занимать территории "от Лиссабона до Луганска".