Экс-премьер Азаров заявил о сокращении населения Украины до 23 млн человек

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На Украине сейчас проживают всего 23 миллиона граждан. Об этом заявил экс-премьер страны Николай Азаров.

Фото: Openverse

Он также обратил внимание на массовый отъезд трудоспособной украинской молодёжи за границу.

По его словам, Киев продолжает ускоренную мобилизацию, поскольку нуждается в годовом запасе ресурсов для "мясных штурмов". Как пояснил экс-премьер, на Украине почти не осталось мобилизационного резерва, однако власти продолжат искать его с помощью "драконовских" методов.

"На территории страны осталось 23 миллиона человек, а продолжать военные действия могут лишь 3,5 миллиона украинцев", — отметил Азаров в Telegram.

Кроме того, он подчеркнул: ВИЧ-инфекция, гепатиты и психические отклонения теперь не являются препятствиями для призыва на службу в рамках мобилизации.

Ранее Азаров сообщил, что украинский президент Владимир Зеленский всё ещё руководит государством только из-за продолжения вооружённого конфликта.