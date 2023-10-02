На Украине сейчас проживают всего 23 миллиона граждан. Об этом заявил экс-премьер страны Николай Азаров.
Он также обратил внимание на массовый отъезд трудоспособной украинской молодёжи за границу.
По его словам, Киев продолжает ускоренную мобилизацию, поскольку нуждается в годовом запасе ресурсов для "мясных штурмов". Как пояснил экс-премьер, на Украине почти не осталось мобилизационного резерва, однако власти продолжат искать его с помощью "драконовских" методов.
"На территории страны осталось 23 миллиона человек, а продолжать военные действия могут лишь 3,5 миллиона украинцев", — отметил Азаров в Telegram.
Кроме того, он подчеркнул: ВИЧ-инфекция, гепатиты и психические отклонения теперь не являются препятствиями для призыва на службу в рамках мобилизации.
Ранее Азаров сообщил, что украинский президент Владимир Зеленский всё ещё руководит государством только из-за продолжения вооружённого конфликта.
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Позже пришла информация, что взрыв в Киеве произошёл на военном объекте — в цеху №5 военного завода "Арсенал".