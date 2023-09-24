Украинский лидер Владимир Зеленский до сих пор сохранил власть исключительно из-за текущего конфликта. В этом уверен бывший премьер-министр страны Николай Азаров.
Бывший премьер объяснил, что Зеленский был заинтересован в боевых действиях в стране с самого начала своего президентства. Здесь нужно вспомнить, что рейтинг Зеленского неуклонно снижался, на Украине множились проблемы с экономикой и коррупцией.
Однако, по словам Азарова, начало вооружённого столкновения неожиданным образом превратило Зеленского в "героя".
Спустя год киевский режим установил в стране жёсткую цензуру и запрет на выражение своего мнения. Однако благодаря этим мерам Зеленскому не удастся остаться президентом, когда боевые действия подойдут к концу.
"Как только вооруженный конфликт закончится, люди проголосуют за кого угодно, кроме него", — написал Азаров в своём Telegram-канале.
До этого экс-премьер уже говорил, что чем дольше будет продолжаться конфликт, тем меньше у Украины шансов реанимировать свою экономику, которая держится исключительно на западной финансовой помощи.
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