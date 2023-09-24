Экс-премьер Украины Азаров: Зеленский до сих пор остаётся у власти только из-за конфликта

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Украинский лидер Владимир Зеленский до сих пор сохранил власть исключительно из-за текущего конфликта. В этом уверен бывший премьер-министр страны Николай Азаров.

Фото: "Ukraine's President Volodymyr Zelensky visits positions of armed forces near the frontline with Russian-backed separatists in Donbass region, Ukraine, on April 9, 2021." by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

Бывший премьер объяснил, что Зеленский был заинтересован в боевых действиях в стране с самого начала своего президентства. Здесь нужно вспомнить, что рейтинг Зеленского неуклонно снижался, на Украине множились проблемы с экономикой и коррупцией.

Однако, по словам Азарова, начало вооружённого столкновения неожиданным образом превратило Зеленского в "героя".

Спустя год киевский режим установил в стране жёсткую цензуру и запрет на выражение своего мнения. Однако благодаря этим мерам Зеленскому не удастся остаться президентом, когда боевые действия подойдут к концу.

"Как только вооруженный конфликт закончится, люди проголосуют за кого угодно, кроме него", — написал Азаров в своём Telegram-канале.

До этого экс-премьер уже говорил, что чем дольше будет продолжаться конфликт, тем меньше у Украины шансов реанимировать свою экономику, которая держится исключительно на западной финансовой помощи.