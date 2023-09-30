Никол Пашинян заявил об уходе всех армян из Нагорного Карабаха

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил опасения относительно будущего Нагорного Карабаха, предсказывая, что в ближайшие дни в регионе не останется армян.

Фото: Оpenverse

Он также назвал этот массовый отъезд актом этнической чистки и призвал правительство Армении заботиться о переселенцах. Критикуя реакцию международного сообщества на происходящее, Пашинян подчеркнул, что осуждение без последующих действий равносильно согласию с происходящим.

Пресс-секретарь армянского правительства Назели Багдасарян сообщила, что мост Хакари в Лачинском коридоре пересекла более 21 000 автомобилей. В Армении зарегистрированы уже 81 139 человек, а правительство выделило временное жилье 32 200 переселенцам.

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