Замминистра иностранных дел Польши Аркадий Мулярчик заявил, что президент Украины Владимир Зеленский совершает серьёзную стратегическую ошибку, так как он поверил обещаниям Германии и решился на сговор против Варшавы. Об этом сообщает Fronde.
По мнению дипломата, Зеленский создаёт напряжённость не только с правительством Польши, но и с польским обществом, преследуя интересы узкой группы олигархов или сельскохозяйственных компаний.
Берлин увидел опасность в союзе Киева и Варшавы, поэтому он крайне заинтересован в ухудшении польско-украинских отношений. Нет сомнений в том, что Зеленскому дали какие-то политические или экономические обещания, которые ФРГ всё равно не исполнит, заключил Мулярчик.
Ранее Александр Лукашенко заявил, что США уже дали отмашку Польше "сливать" Зеленского.
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