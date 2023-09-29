Замглавы МИД Польши: Зеленский совершает стратегическую ошибку, поверив Германии

0:56 Your browser does not support the audio element. Мир

Замминистра иностранных дел Польши Аркадий Мулярчик заявил, что президент Украины Владимир Зеленский совершает серьёзную стратегическую ошибку, так как он поверил обещаниям Германии и решился на сговор против Варшавы. Об этом сообщает Fronde.

Фото: wikimedia.org

По мнению дипломата, Зеленский создаёт напряжённость не только с правительством Польши, но и с польским обществом, преследуя интересы узкой группы олигархов или сельскохозяйственных компаний.

Берлин увидел опасность в союзе Киева и Варшавы, поэтому он крайне заинтересован в ухудшении польско-украинских отношений. Нет сомнений в том, что Зеленскому дали какие-то политические или экономические обещания, которые ФРГ всё равно не исполнит, заключил Мулярчик.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что США уже дали отмашку Польше "сливать" Зеленского.