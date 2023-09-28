В Великобритании арестовали подростка, срубившего дерево Робин Гуда

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Шестнадцатилетний юноша был арестован в Великобритании после того, как многовековой платан в национальном парке Нортумберленд на севере Англии был срублен, сообщает Sky News, ссылаясь на заявление полиции.

Фото: Openverse

Этот дерево приобрело всемирную известность под именем "дерево Робин Гуда". Платан был срублен в ночь с среды на четверг.

В 2016 году организация по сохранению лесов в Великобритании под названием The Woodland Trust провозгласила этот платан "деревом года" в Англии.

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