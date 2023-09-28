В Великобритании неизвестные срубили дерево Робин Гуда

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Великобритания потеряла одно из своих наиболее знаменитых и часто фотографируемых деревьев — дерево Робин Гуда. Национальный парк Нортумберленд объявил, что оно было срублено ночью, и есть основания полагать, что это было сделано умышленно.

Фото: Openverse

Это древнее дерево, возраст которого превышает несколько сотен лет, стало известным после своего появления в фильме "Робин Гуд: Принц воров" в 1991 году. Легенда гласит, что логово Робин Гуда находилось в одном из дубов Шервудского леса, но для съемок использовался именно этот платан в северном национальном парке Англии. В 2016 году он даже был признан "Деревом года" в Англии.

Полиция графства Нортумберленд уже начала расследование этого предполагаемого акта вандализма.

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