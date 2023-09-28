Байден пообещал встретиться с прервавшим его выступление протестующим

Во время выступления в Аризоне протестующий ненадолго прервал выступление президента США Джо Байдена, призвав ввести чрезвычайное положение для решения проблемы изменения климата. Байден ответил, что был бы рад встретиться с протестующим после его выступления. Он также призвал протестующих успокоиться и добавил, что демократия может быть сложной задачей.
Репортеры из пресс-пула Белого дома пытались подтвердить, действительно ли президент Байден встречался с активистом после выступления.
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