Нынешнее обострение на севере Косово и Метохии может привести к полноценному вооружённому противостоянию. Такое мнение высказала научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Полина Соколова в интервью Общественной Службе Новостей.
"Пролитая кровь может вызвать серьёзную реакцию Белграда. Если раньше Вучич объявлял в стране чрезвычайное положение, приводил вооружённые силы в боевую готовность, но потом всё решалось путём дипломатических переговоров, то сегодня такой исход отнюдь нельзя назвать очевидным. Уже скоро в Сербии пройдёт заседание Совбеза, и многие специалисты не исключают, что если эскалация насилия продолжится, то её армия вмешается", — отметила эксперт.
Она также добавила, что сценарий, который приведён, является самым радикальным и самым нежелательным.
Ранее глава Европейского комитета по расширению НАТО призвал нанести удар по Сербии.
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