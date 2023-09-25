Эксперт Соколова: Белград может ввести войска на севере Косово

Нынешнее обострение на севере Косово и Метохии может привести к полноценному вооружённому противостоянию. Такое мнение высказала научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Полина Соколова в интервью Общественной Службе Новостей.

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"Пролитая кровь может вызвать серьёзную реакцию Белграда. Если раньше Вучич объявлял в стране чрезвычайное положение, приводил вооружённые силы в боевую готовность, но потом всё решалось путём дипломатических переговоров, то сегодня такой исход отнюдь нельзя назвать очевидным. Уже скоро в Сербии пройдёт заседание Совбеза, и многие специалисты не исключают, что если эскалация насилия продолжится, то её армия вмешается", — отметила эксперт.

Она также добавила, что сценарий, который приведён, является самым радикальным и самым нежелательным.

Ранее глава Европейского комитета по расширению НАТО призвал нанести удар по Сербии.