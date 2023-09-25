Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ученые предупреждают о возможном массовом вымирании через 250 миллионов лет
В аппарате по правам человека Чечни прокомментировали видео с избиением сыном Кадырова Никиты Журавлёва
"Огромная ошибка": МИД России резко отреагировали на выпады Пашиняна в адрес России
В Турции нашли тело 32-летней сибирячки
Как сделать каждый день радостным: 6 секретов счастливых людей
Марков прокомментировал новость о гибели командующего Черноморского флота
Эндокринолог: сетка из йода как средство борьбы с его дефицитом — миф
Кадыров выложил видео избиения сыном Адамом сжигателя Корана
Ушёл из жизни актёр и режиссёр Владимир Хмельницкий

Эксперт Соколова: Белград может ввести войска на севере Косово

Мир

Нынешнее обострение на севере Косово и Метохии может привести к полноценному вооружённому противостоянию. Такое мнение высказала научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Полина Соколова в интервью Общественной Службе Новостей.

Эксперт Соколова: Белград может ввести войска на севере Косово
Фото: vucic.rs

"Пролитая кровь может вызвать серьёзную реакцию Белграда. Если раньше Вучич объявлял в стране чрезвычайное положение, приводил вооружённые силы в боевую готовность, но потом всё решалось путём дипломатических переговоров, то сегодня такой исход отнюдь нельзя назвать очевидным. Уже скоро в Сербии пройдёт заседание Совбеза, и многие специалисты не исключают, что если эскалация насилия продолжится, то её армия вмешается", — отметила эксперт.

Она также добавила, что сценарий, который приведён, является самым радикальным и самым нежелательным.

Ранее глава Европейского комитета по расширению НАТО призвал нанести удар по Сербии.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Российский офицер попал под суд из-за болезни

Мобилизованного бойца обвинили в дезертирстве, однако боец объяснил произошедшее.

Российский офицер из Екатеринбурга отрицает вину в дезертирстве
Стало известно, куда пропал режиссёр Никита Михалков: покинул Москву
Стало известно, куда пропали Никита Михалков и его передача "Бесогон ТВ"
Анатолий Васильев объяснил свой уход из "Сватов"
Сексолог рассказала об оптимальной продолжительности секса
Президент Сербии Вучич на сессии Генассамблеи ООН защитил право на Косово Михаил Плисюк ВКС РФ ударили по морвокзалу в Одессе, обеспечив нужный медийный эффект Любовь Степушова Украинскому народу нужен новый Богдан Хмельницкий Виктор Пахомов
В Германии опровергли гибель танкового экипажа бундесвера в зоне СВО
Обвиняемый в убийстве свердловской полицейской следил за её сестрой
Экс-чиновник КНР: "Даже население Китая целиком не заполнит все пустующие квартиры"
Экс-чиновник КНР: "Даже население Китая целиком не заполнит все пустующие квартиры"
Последние материалы
Ученые предупреждают о возможном массовом вымирании через 250 миллионов лет
В аппарате по правам человека Чечни прокомментировали видео с избиением сыном Кадырова Никиты Журавлёва
Эксперт Соколова: Белград может ввести войска на севере Косово
"Огромная ошибка": МИД России резко отреагировали на выпады Пашиняна в адрес России
В Турции нашли тело 32-летней сибирячки
Как сделать каждый день радостным: 6 секретов счастливых людей
Марков прокомментировал новость о гибели командующего Черноморского флота
Эндокринолог: сетка из йода как средство борьбы с его дефицитом — миф
Кадыров выложил видео избиения сыном Адамом сжигателя Корана
Ушёл из жизни актёр и режиссёр Владимир Хмельницкий
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников