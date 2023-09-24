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Глава Европейского комитета по расширению НАТО призвал нанести удар по Сербии

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Мир

Нанести удар по Сербии немедленно призвал Североатлантический альянс председатель неправительственной некоммерческой организации "Европейский комитет по расширению НАТО" Гюнтер Фелингер.

Глава Европейского комитета по расширению НАТО призвал нанести удар по Сербии
Фото: defense.gov

"В Баньске началась сербская война против Косово… Я призываю НАТО немедленно подготовить интервенцию против Сербии. Бомбите Белград прямо сейчас", — написал он в своей соцсети в воскресенье вечером.

Ранее сегодня полиция самопровозглашённой республики сообщила, что ведёт поиск нападавших на их сотрудников на севере края.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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