Глава Европейского комитета по расширению НАТО призвал нанести удар по Сербии

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Нанести удар по Сербии немедленно призвал Североатлантический альянс председатель неправительственной некоммерческой организации "Европейский комитет по расширению НАТО" Гюнтер Фелингер.

Фото: defense.gov

"В Баньске началась сербская война против Косово… Я призываю НАТО немедленно подготовить интервенцию против Сербии. Бомбите Белград прямо сейчас", — написал он в своей соцсети в воскресенье вечером.

Ранее сегодня полиция самопровозглашённой республики сообщила, что ведёт поиск нападавших на их сотрудников на севере края.