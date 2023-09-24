Нанести удар по Сербии немедленно призвал Североатлантический альянс председатель неправительственной некоммерческой организации "Европейский комитет по расширению НАТО" Гюнтер Фелингер.
"В Баньске началась сербская война против Косово… Я призываю НАТО немедленно подготовить интервенцию против Сербии. Бомбите Белград прямо сейчас", — написал он в своей соцсети в воскресенье вечером.
Ранее сегодня полиция самопровозглашённой республики сообщила, что ведёт поиск нападавших на их сотрудников на севере края.
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