По словам военкора Дмитрия Стешина, украинский президент Владимир Зеленский, встретивший овациями ветерана СС, продемонстрировал, как потомки жертв Холокоста могут отказаться от памяти своих предков.
Стешин указал, что Зеленский своими действиями обнулил муки Холокоста, показав, как для него ничтожна эта память.
Военкор уверен, что Киеву придётся извиниться за этот инцидент, но об искреннем раскаянии говорить тут не приходится, оно будет чисто формальным.
Но самое печальное, что на Западе все осуждают аплодисменты в честь украинского нациста-эмигранта в канадском парламенте, но при этом продолжают говорить о необходимости дальнейшей помощи Украине.
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